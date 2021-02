Juventus-Roma | novità nella formazione

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 6 febbraio 2021) Lo scontro al vertice che andrà in scena stasera all’Allianz Stadium dirà a che punto è ladi Andrea Pirlo. Rispetto alla gara molte cose sono cambiate e il tecnico bianconero lo ha confermato ancheconferenza stampa: “Ho riguardato la gara di andata ed ho notato parecchie cose che non funzionavano. Prima McKennie non saliva mai in area di rigore sui calci piazzati e Kulusevski abbiamo capito che non è molto bravo a battere i calci d’angolo.” LEGGI ANCHE: Calciomercato, Agnelli ha deciso: le ultime sul futuro di Pirlo Pirlo ha confermato anche le assenze di Ramsey e Dybala, fuori per infortunio, e che spera di poter recuperare già tra i convocati in vista della sfida contro l’Inter in Coppa Italia. Con la squalifica di Bentancur, Rabiot dovrebbe tornare tra i titolari con McKennie e ...