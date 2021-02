Juventus-Roma | Morata | “Livello alto in Serie A Dobbiamo segnare ancora”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Alvaroha parlato all’intervallo diai microfoni di Sky Sport. “un altro gol allaper chiudere la partita. LaA ha unaltissimo, ci serve tanta corsa e forza nelle gambe“. LEGGI ANCHE:, le parole di Szczesny :"Sarà una gara difficile macontinuare a migliorare" “sacrificarci e difendere bene tra le linee.dare tutto nella ripresa per vincere la partita“. Queste le parole diall’intervallo di. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

...nel corso del match con la: l'arbitro Daniele Orsato di Schio ha espulso Roberto Baronio per proteste, poco prima della fine del primo tempo della sfida dell'Allianz Stadium, con lain ...La fame di gol di Cristiano Ronaldo si placherà solo quando avrà smesso di giocare. La dimostrazione è arrivata anche oggi, durante la partita con la. Dopo aver sbloccato la gara, il portoghese riceve un'altra palla in area da Morata (come funziona l'intesa tra i due...), scarica un destro che, deviato da Kumbulla, colpisce la traversa e ...Siparietto durante il primo tempo di Juventus-Roma tra Cristiano Ronaldo e l'arbitro Orsato. Dopo aver segnato il primo goal, il portoghese ha sfiorato anche il secondo con un pallone che si è ...urioso episodio durante Roma-Juventus. Cristiano Ronaldo colpisce la traversa, la palla sbatte a due metri dalla linea di porta ed esce.