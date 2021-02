Juventus-Roma, le probabili formazioni del big match del 21° turno (Di sabato 6 febbraio 2021) All’Allianz Stadium Juventus-Roma si sfidano nel big match del 21° turno della Serie A. Le probabili formazioni del match Alle ore 18:00 si gioca il big match tra due delle squadre più in forma del campionato, Juventus-Roma. Entrambe le squadre arrivano da una convincente vittoria. I bianconeri hanno vinto 2-0 sul campo della Sampdoria e 2-1 con l’Inter in Coppa Italia. I giallorossi arrivano dalla vittoria per 3-1 contro il Verona. In classifica le squadre sono divise da un solo punto. La Roma ne ha 40, la Juventus 39 con una partita in meno, quella con il Napoli. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18:00, e sarà trasmesso su Sky. Le ... Leggi su zon (Di sabato 6 febbraio 2021) All’Allianz Stadiumsi sfidano nel bigdel 21°della Serie A. LedelAlle ore 18:00 si gioca il bigtra due delle squadre più in forma del campionato,. Entrambe le squadre arrivano da una convincente vittoria. I bianconeri hanno vinto 2-0 sul campo della Sampdoria e 2-1 con l’Inter in Coppa Italia. I giallorossi arrivano dalla vittoria per 3-1 contro il Verona. In classifica le squadre sono divise da un solo punto. Lane ha 40, la39 con una partita in meno, quella con il Napoli. Il fischio d’inizio delè previsto per le ore 18:00, e sarà trasmesso su Sky. Le ...

