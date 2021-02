Juventus-Roma, le parole di Paratici (Di sabato 6 febbraio 2021) Il manager bianconero parla a Sky in vista della gara contro i giallorossi: “Dzeko è un bravo giocatore, ma la Roma ha tanti altri bravi giocatori. Già devo pensare ai nostri, non posso pensare anche a quelli degli altri”. LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, la formazione ufficiale di Pirlo: Cuadrado riposa, turnover in difesa “Pirlo ha avuto il tempo necessario per sviluppare le sue idee, e i giocatori hanno avuto modo di conoscersi. In precampionato non abbiamo avuto il tempo. Stasera sarà difficile, la Roma gioca molto bene, c’è un allenatore molto bravo e la dirigenza sta facendo bene. Giocando ogni 3 giorni è difficile pensare ad altre partite, all’Inter ci penseremo domani”. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Il manager bianconero parla a Sky in vista della gara contro i giallorossi: “Dzeko è un bravo giocatore, ma laha tanti altri bravi giocatori. Già devo pensare ai nostri, non posso pensare anche a quelli degli altri”. LEGGI ANCHE:, la formazione ufficiale di Pirlo: Cuadrado riposa, turnover in difesa “Pirlo ha avuto il tempo necessario per sviluppare le sue idee, e i giocatori hanno avuto modo di conoscersi. In precampionato non abbiamo avuto il tempo. Stasera sarà difficile, lagioca molto bene, c’è un allenatore molto bravo e la dirigenza sta facendo bene. Giocando ogni 3 giorni è difficile pensare ad altre partite, all’Inter ci penseremo domani”. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

