Juventus-Roma, le formazioni ufficiali (Di sabato 6 febbraio 2021) I 22 in campo di Juventus e Roma:Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. PirloRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Cristante, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. FonsecaPirlo sceglie CR7 e Morata davanti. Novità Alex Sandro sulla sinistra con Cuadrado a riposo. Out per squalifica Bentancur: gioca Rabiot. Nella Roma Dzeko è in panchina: Borja Mayoral dal 1' con Mkhitaryan alle sue spalle. Kumbulla sostituisce Smalling in difesa.

