Juventus-Roma | la formazione ufficiale di Pirlo | Cuadrado riposa | turnover in difesa

juventusfc : Le parole di Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #JuveRoma e le ultime dal #TrainingCenter! ? On demand la conf… - juventusfc : Verso #JuveRoma: il racconto dei 5??? gol ? E su @JuventusTV potete rivedere i 1?0? più belli ? - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - ilRomanistaweb : ?? Le formazioni ufficiali di #JuveRoma - sscalcionapoli1 : Juventus-Roma, le formazioni ufficiali #SeireATIM #JuveRoma #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

I bianconeri di Pirlo sfidano in casa i giallorossi di Fonseca nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A: dove vedereFORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 2) : Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, ...Sono da poco terminate le partite delle 15 del sabato pomeriggio di Serie A. Sono andate in scena due partite ricche di gol che hanno offerto risultati inattesi. A Bergamo il Torino di Nicola ...Manca pocho al match tra Juventus e Roma, valido per la 21esima giornata di Serie A. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.