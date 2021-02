Juventus-Roma | infortunio Bonucci | Inter a rischio

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tegola per lain vista della semifinale di ritorno contro l’in Coppa Italia. Nel finale del match contro la, Leonardoha subito unmuscolare che mette in dubbio la sua presenza per il match dell’Allianz Stadium. Sugli sviluppi di unvento difensivo per anticipare Carles Perez, il difensore centrale bianconero si è accasciato e ha chiesto il cambio. Nelle prossime ore saranno effettuati gli esami strumentali per valutare le sue condizioni e i tempi di recupero eventuali in vista dei prossimi impegni. Pirlo si augura che il suo giocatore si sia fermato in tempo. SportFace.

Commenta per primo Laperde per infortunio Leonardo Bonucci che, al minuto 85 della sfida contro la, dopo un ripiegamento difensivo rincorrendo Carles Perez si è fermato chiedendo immediatamente il cambio ......è stata la sconfitta più larga del Genoa in Serie A a partire dallo 0 - 7 contro lanel ..., Bologna e Genoa). Il Genoa è la vittima preferita in Serie A di Hirving Lozano del Napoli: tre ...Pau López 6: forse non posizionato benissimo in occasione del tiro di Ronaldo, para bene sul successivo tiro del fenomeno portoghese. Mancini 6,5: sempre attento e concentrato, ha spesso ...Juventus e Roma in campo in questo sabato di Serie A. Partita a ritmi elevati sin dall'inizio, che si sblocca dopo soli 13 minuti grazie al solito Cristiano Ronaldo: il portoghese ...