Juventus-Roma | Bonucci | “Dopo il k o contro l’Inter sono venuti fuori i campioni Scudetto? Abbiamo un obiettivo”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Al termine della sfida dell'"Allianz Stadium", il difensore centrale bianconero, Leonardo, ha analizza la vittoria per 2-0i giallorossi, durante il post partita, intervistato ai microfoni del format "Sky Sport". Queste le parole del numero 19 della."Questele partite dove vienel’anima di questo gruppo. Sapevamo che con lache fa molto palleggio e crea l’uno1 potevamo fare questa partita. Siamo stati cinici e una grande squadra. La scossala sconfitta contoccato la peggior giornata possibile e da lì ihanno risposto, così come il mister unendo il gruppo e lasciando ...

juventusfc : Le parole di Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #JuveRoma e le ultime dal #TrainingCenter! ? On demand la conf… - juventusfc : Verso #JuveRoma: il racconto dei 5??? gol ? E su @JuventusTV potete rivedere i 1?0? più belli ? - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - ludovica1000 : RT @capuanogio: La #Juventus ha giocato praticamente nella sua metà campo. Nel ST baricentro a 37 mt (42 nel PT), solo 3 tiri verso la port… - annalisapanello : RT @JuventusTV: Quella volta che Totò #Schillaci segnò una tripletta alla Roma. ??? Vi ricordate quanto finì quella partita del 1??8?? nov… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

Torino, 6 febbraio 2021 - Lalancia un segnale importante al campionato: con il 2 - 0 allai bianconeri salgono al terzo posto in classifica e danno inizio all'inseguimento alle due milanesi per riaprire la lotta ...Paulo Fonseca, allenatore della, ha parlato al termine del match dell'Allianz Stadium contro la: le sue dichiarazioniSi è conclusa la sfida delle 18,00 all'Allianz Stadium tra Juventus e Roma, con i bianconeri che hanno avuto la meglio sui giallorossi per 2-0. Il vantaggio della squadra di Pirlo arriva al 13' grazie ...Le parole del tecnico Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con la Juve: Fino al gol di Ronaldo stava facendo meglio la Roma. Sul piano del palleggio ha fatto ...