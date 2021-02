juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #JuveRoma! Forza, ragazzi, tutti insieme e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ?… - capuanogio : La #Juventus ha giocato praticamente nella sua metà campo. Nel ST baricentro a 37 mt (42 nel PT), solo 3 tiri verso… - juventusfc : Le parole di Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #JuveRoma e le ultime dal #TrainingCenter! ? On demand la conf… - TheNigerianVoic : Serie A: Ronaldo Scores As Juventus Beat Roma - Mediagol : #Juventus-#Roma, Ambrosini: 'Analizziamo tanto ma c'è poco da dire. Stop e tiro, la partita la vince #CR7'… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

2 - 0 Lagioca e crea, lasegna e vince: per Pirlo il sesto successo consecutivo, i bianconeri battono i giallorossi per 2 - 0 e li superano in classifica, portandosi cos ...Commenta per primo Nel corso della conferenza stampa post sconfitta della suacontro la, l'allenatore dei giallorossi, Paulo Fonseca, ha risposto così alla domanda sul ruolo di Edin Dzeko.La Juventus di Pirlo esce vincitrice dal big match di questo pomeriggio contro la Roma, imponendosi per 2-0. Al termine della partita è proprio il tecnico bianconero a presentarsi ai microfoni dei cro ...La Juventus vince una gara decisiva contro la Roma, un match che valeva il terzo posto, la vittoria ha un'importanza fondamentale per la crescita del gruppo e per la classifica, visto che Inter ...