Juventus-Roma 2-0 | Ronaldo stende i giallorossi

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il big match della ventunesima giornata di Serie A,, ha visto l’affermazione dei bianconeri che si impongono per 2-0 grazie alle reti di Cristianoe all’autogoal di Ibanez. Con questo successo, i campioni d’Italia scavalcano ial terzo posto in classifica e restano in scia di Inter e Milan. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo ha scelto il 4-4-2 lasciando fuori Cuadrado a beneficio di Alex Sandro nel ruolo di terzino destro, con Danilo a sinistra, Bonucci e Chiellini centrali. A centrocampo, Chiesa a destra, Mckennie a sinistra, con Arthur e Rabiot in mezzo. In attacco,e Morata. Fonseca ha risposto con il 3-4-2-1 con Mayoral unica punta supportata da Mikitharyan e Cristante. A centrocampo, Villar e Veretout, con Spinazzola a sinistra e ...

2 - 0 LIVE 13' Ronaldo (J), 69' aut. Ibanez (R)(4 - 4 - 2) : Szczesny; Danilo, Bonucci (85' De Ligt), Chiellini, Alex Sandro (85' Demiral); Chiesa (82' Bernardeschi), ...Tre punti potrebbero dire molto per la lotta al posto Champions degli azzurri che giocheranno dopo il big match tra. Ballardini vuole continuare il trend positivo del suo arrivo sulla panchina del Genoa. TORINO. Tre punti per il terzo posto. La Juventus non sbaglia nulla nello scontro diretto contro la Roma e scavalca in classifica proprio i giallorossi grazie alla sesta vittoria consecutiva, decima stagionale. De Ligt entra al suo posto. Dentro anche Demiral per Alex Sandro. All'Allianz Stadium la Roma cerca di respingere l'assalto al terzo posto della Juventus per consolidare il suo obiettivo Champions.