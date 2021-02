Juventus - Roma 2 - 0 | Pirlo | Era la partita che avevamo preparato

juventusfc : Le parole di Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #JuveRoma e le ultime dal #TrainingCenter! ? On demand la conf… - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - juventusfc : Verso #JuveRoma: il racconto dei 5??? gol ? E su @JuventusTV potete rivedere i 1?0? più belli ? - LaGazzettaDF : Juventus superó 2-0 a la Roma - UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: La Juventus celebra Rabiot: 100% di passaggi riusciti contro la Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

Non si ferma più la corsa della, che contro lacentra la sua sesta vittoria consecutiva considerando campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Un successo particolarmente importante quello contro i giallorossi, ...Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2 - 0 dellaall'Allianz Stadium contro laTre punti e sorpasso sulla. Missione compiuta per ladi Andrea Pirlo, trascinata da solito Cristiano Ronaldo: 'Questa è una prova che ci dà forza e compattezza. Siamo stati umili nei momenti di difficoltà - le ...