Juventus, Pirlo svela: “Ha iniziato la stagione scarico sia mentalmente che fisicamente” (Di sabato 6 febbraio 2021) Mancano meno di otto ore al fischio d’inizio di Juventus-Roma, match clou della seconda giornata del girone di ritorno di Serie A. La sfida di questa sera potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, con gli uomini di Andrea Pirlo che, in caso di vittoria, sognano proprio di scavalcare i giallorossi issandosi al terzo posto in classifica. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Di Marzio svela il retroscena: "Duello Juve e Inter per il difensore" Il Maestro dovrà essere bravo nella scelta degli 11 da mandare in campo, in quanto fra tre giorni vi sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e tra una settimana la sfida di Napoli, con sullo sfondo l’andata degli ottavi di finale di Champions League di Oporto. Detto questo, Pirlo dovrà dimostrare una maturità ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Mancano meno di otto ore al fischio d’inizio di-Roma, match clou della seconda giornata del girone di ritorno di Serie A. La sfida di questa sera potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, con gli uomini di Andreache, in caso di vittoria, sognano proprio di scavalcare i giallorossi issandosi al terzo posto in classifica. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Di Marzioil retroscena: "Duello Juve e Inter per il difensore" Il Maestro dovrà essere bravo nella scelta degli 11 da mandare in campo, in quanto fra tre giorni vi sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e tra una settimana la sfida di Napoli, con sullo sfondo l’andata degli ottavi di finale di Champions League di Oporto. Detto questo,dovrà dimostrare una maturità ...

