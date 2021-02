Juventus, infortunio Dybala: si avvicina il rientro della Joya (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ trascorso quasi un mese dall’infortunio patito da Paulo Dybala nella sfida tra Juventus e Sassuolo terminata 3-1 in favore dei bianconeri. Il numero 10 della Vecchia Signora si stava riprendendo la scena, dopo un inizio di stagione non esaltante, ma proprio nel suo momento migliore, ha subito un colpo al ginocchio che lo ha reso indisponibile. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Di Marzio svela il retroscena: "Duello Juve e Inter per il difensore" Le prime diagnosi hanno evidenziato un problema al collaterale del ginocchio, che si poteva tradurre in uno stop forzato di circa 20 giorni. Tuttavia, l’allarme non sarebbe ancora rientrato e Dybala fino a pochi giorni fa avvertiva ancora fitte di dolore. Lentamente, l’ex Palermo sta tornando ad allenarsi singolarmente, seguendo un ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ trascorso quasi un mese dall’patito da Paulonella sfida trae Sassuolo terminata 3-1 in favore dei bianconeri. Il numero 10Vecchia Signora si stava riprendendo la scena, dopo un inizio di stagione non esaltante, ma proprio nel suo momento migliore, ha subito un colpo al ginocchio che lo ha reso indisponibile. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Di Marzio svela il retroscena: "Duello Juve e Inter per il difensore" Le prime diagnosi hanno evidenziato un problema al collaterale del ginocchio, che si poteva tradurre in uno stop forzato di circa 20 giorni. Tuttavia, l’allarme non sarebbe ancora rientrato efino a pochi giorni fa avvertiva ancora fitte di dolore. Lentamente, l’ex Palermo sta tornando ad allenarsi singolarmente, seguendo un ...

interliveit : ?? #FiorentinaInter, #Vidal out perché di nuovo dolorante alla gamba sinistra - infoitsport : Juventus, Pirlo sull’infortunio di Dybala e Ramsey: “Rientro? Ancora presto” - misorecordsuk : L’infortunio di Dybala: pronto al rientro, obiettivo Inter e Porto #Juve #Juventus - ASRunicoAmor : ??| Ecco la lista dei convocati per la sfida di domani contro la #Juventus. Assente #Smalling per infortunio.… - sportli26181512 : Dybala pronto al rientro in gruppo: Inter nel mirino, con vista Porto: Dybala pronto al rientro in gruppo: Inter ne… -