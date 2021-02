Juventus, infortunio Bonucci contro la Roma: le condizioni (Di sabato 6 febbraio 2021) Bonucci si ferma in Juventus-Roma: il difensore ha chiesto il cambio sul finale. Ecco cosa è successo al bianconero A 5 minuti dal 90? di Juventus-Roma, Leonardo Bonucci sembra aver accusato un problema. Il difensore bianconero si è toccato la coscia e ha chiesto il cambio in panchina. Al suo posto è entrato Matthijs De Ligt. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Il numero 19 della Juve potrebbe aver sentito un fastidio muscolare e dunque lasciato il campo in via precauzionale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021)si ferma in: il difensore ha chiesto il cambio sul finale. Ecco cosa è successo al bianconero A 5 minuti dal 90? di, Leonardosembra aver accusato un problema. Il difensore bianconero si è toccato la coscia e ha chiesto il cambio in panchina. Al suo posto è entrato Matthijs De Ligt. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Il numero 19 della Juve potrebbe aver sentito un fastidio muscolare e dunque lasciato il campo in via precauzionale. Leggi su Calcionews24.com

