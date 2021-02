Juventus, Chiesa premiato come MVP del mese di Gennaio (Di sabato 6 febbraio 2021) Nei minuti precedenti alla sfida Juventus–Roma, Federico Chiesa è stato premiato come MVP del mese di Gennaio della formazione bianconera. LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, le parole di Paratici Chiesa ha ritirato il premio pochi minuti prima del fischio d’avvio della sfida. Per lui a Gennaio ben 5 reti e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia. A spiccare in particolare la doppietta a San Siro contro il Milan. Pochi minuti al fischio d'inizio di #JuveRoma! @federicoChiesa premiato MVP di Gennaio @officialpes! #ForzaJuve pic.twitter.com/Xt05Uc4F9O — JuventusFC (@Juventusfc) February 6, 2021 L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Nei minuti precedenti alla sfida–Roma, Federicoè statoMVP deldidella formazione bianconera. LEGGI ANCHE:-Roma, le parole di Paraticiha ritirato il premio pochi minuti prima del fischio d’avvio della sfida. Per lui aben 5 reti e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia. A spiccare in particolare la doppietta a San Siro contro il Milan. Pochi minuti al fischio d'inizio di #JuveRoma! @federicoMVP di@officialpes! #ForzaJuve pic.twitter.com/Xt05Uc4F9O —FC (@fc) February 6, 2021 L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

