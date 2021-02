Juventus, Bonucci: «Scudetto, ci siamo. Ecco perché ho chiesto il cambio» (Di sabato 6 febbraio 2021) Leonardo Bonucci, difensore bianconero, ha parlato dopo Juventus Roma di campionato e dopo la conquista dei tre punti: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci ha parlato dopo Juventus-Roma di Serie A. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 LA GARA – «Sono queste le partite dove viene fuori l’anima di questo gruppo. Sapevamo che la Roma fa tanto palleggio in ampiezza e che avremmo avuto questa partita. Dovevamo colpirli nel momento giusto. siamo stati cinici, una grande squadra stasera». Scudetto – «Abbiamo una partita da recuperare e siamo lì. Pensiamo a partita dopo partita, ora testa alla Coppa Italia e poi penseremo al Napoli». INFORTUNIO – «Ho sentito un fastidio come contro il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Leonardo, difensore bianconero, ha parlato dopoRoma di campionato e dopo la conquista dei tre punti: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Leonardoha parlato dopo-Roma di Serie A. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 LA GARA – «Sono queste le partite dove viene fuori l’anima di questo gruppo. Sapevamo che la Roma fa tanto palleggio in ampiezza e che avremmo avuto questa partita. Dovevamo colpirli nel momento giusto.stati cinici, una grande squadra stasera».– «Abbiamo una partita da recuperare elì. Pena partita dopo partita, ora testa alla Coppa Italia e poi penseremo al Napoli». INFORTUNIO – «Ho sentito un fastidio come contro il ...

