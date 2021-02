Juve-Roma all’intervallo | fin qui decisivo Ronaldo al 13’

(Di sabato 6 febbraio 2021) Lava al riposo in vantaggio per 1-0 sullafin qui Cristianoal 13’ dopo una discesa di Alex Sandro a sinistra con assist di Morata per la conclusione imprendibile di sinistro del portoghese. Laera partita bene e complessivamente ha tenuto discretamente il campo, ma la prodezza di Cristiano è stata fin qui decisiva. Lo stessoha colpito una traversa al 22’, due minuti prima Cristante vicino al pareggio con un tiro dalla distanza, subito dopo Mancini pericoloso di testa. Nel finale ancoraha sfiorato il 2-0. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il cross si trasforma in un tiro che finsice a lato 55' - Partita dai ritmi bassi, laprova a ...un tiro al volo che costringe il portiere spagnolo ad allungarsi e deviare a lato 38' -...