Juve Roma 1-0 LIVE: Cristiano Ronaldo firma il vantaggio (Di sabato 6 febbraio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Allianz Stadium”, Juve e Roma si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Roma 0-0 MOVIOLA 3? Salvataggio Alex Sandro – Ancora provvidenziale il brasiliano, questa volta in scivolata in area su assist dalla sinistra di Veretout. 6? Punizione Ronaldo – Non viene sfruttato lo schema su punizione, con Ronaldo che aveva toccato morbido per Bonucci. Esce Pau Lopez e blocca. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Roma 0-0: risultato e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 3? Salvataggio Alex Sandro – Ancora provvidenziale il brasiliano, questa volta in scivolata in area su assist dalla sinistra di Veretout. 6? Punizione– Non viene sfruttato lo schema su punizione, conche aveva toccato morbido per Bonucci. Esce Pau Lopez e blocca. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

