Juve Roma 1-0 LIVE | Cristante spaventa Szczesny

All'Allianz Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll' "Allianz Stadium",si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 3? Salvataggio Alex Sandro – Ancora provvidenziale il brasiliano, questa volta in scivolata in area su assist dalla sinistra di Veretout. 6? Punizione Ronaldo – Non viene sfruttato lo schema su punizione, con Ronaldo che aveva toccato morbido per Bonucci. Esce Pau Lopez e blocca. 13? Gol Ronaldo – Grande lavoro a sinistra di Alex Sandro, che appoggia per Morata. Scarico al limite per Ronaldo che controlla e batte di punta Pau Lopez. 16? Rigore ...