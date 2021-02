Jessica Melena prima e dopo | com’era e com’è la moglie di Ciro Immobile FOTO

(Di sabato 6 febbraio 2021) Compagna del calciatoreha conquistato i social. Maqualche anno fa? Eccola in alcuni scatti.Malena qualche anno fe Negli ultimi anni è diventata una vera e propria star dei social:è ladel calciatore della Lazio e della Nazionale italiana di calcio,. Una coppia legatissima, che ama condividere con i loro tantissimi followers, momenti di quotidianità familiare. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Caterina Balivo, negli studi di Vieni da me ,ha raccontato del primo incontro con il calciatore. Ha rivelato: “Mi ha contattata su Facebook e abbiamo chattato per due mesi. ...

45acpjoe : RT @LazioChannel: #Immobile e #Jessica Melena ospiti domani a #cepostaperte - LazioChannel : #Immobile e #Jessica Melena ospiti domani a #cepostaperte - Italia_Notizie : Calciatori e influencer: Georgina, Hiba Abouk (Hakimi), Jessica Immobile e le altre. Ecco le nuove Wags ai tempi de… - SuperGuidaTV : Domani a #cepostaperte ci saranno Claudio Amendola e Ciro Immobile con la moglie Jessica Melena #mariadefilippi… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Melena

Solonotizie24

Ci saranno Ciro Immobile e la sua bellissima moglie. Ovviamente, al momento, non sappiamo nulla di più. Non sappiamo, infatti, il regalo di chi saranno. Fatto sta che, senza alcun ...Nella quinta puntata, quella in onda questa sera, ci saranno come 'ospiti vip' il calciatore Ciro Immobile con la mogliee l'attore Claudio Amendola. C'è posta per te: quante puntate ...Chi è Ciro Immobile, vita privata e carriera: tutto sull'attaccante della Lazio, ospite questa sera insieme a sua moglie a "C'è posta per te" ...Tutto pronto per il quinto appuntamento con C’è posta per te in onda questa sera, sabato 6 febbraio 2021, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione del programma amatissimo, arrivato alla sua venti ...