Jessica e Ciro ospiti di ‘C’è Posta per Te’ Lady Immobile | “Emozione indescrivibile”

matteoduranti10 : RT @MediasetPlay: Ciro Immobile e Jessica Melena emozionano il pubblico di #CePostaPerTe! ?? - Pan_dor_a : RT @salvinibloccam1: Maria:'Ciro immobile e Jessica' Elena: #cepostaperte - wisteriv : Ciro e Jessica pazzeschi?? #CePostaPerTe - eleoteque : vestito di maria >>> ciro e jessica #cepostaperte - miky043 : RT @stephsmarie: Ciro e Jessica sono così carini dolci e puri. Li adoro. #CePostaPerTe -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Ciro

C'è Posta per Te ,Immobile e la moglieMelena sono i primi ospiti della trasmissione di Maria De Filippi . Elisa è la mamma di Miriam ed Emilio. C'è un'altra filgia, Elena, la maggiore. Elisa, Miriam ed ...Le toccanti parole culminano con l'arrivo in studio diImmobile e sua moglie, una bellissima sorpresa per Elena che rimane senza parole. A lei in dono le maglie della Lazio per le sue ...C'è Posta per Te, Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena sono i primi ospiti della trasmissione di Maria De Filippi. Elisa è la mamma di Miriam ...Ciro e Jessica Immobile sono stati ospiti a C'è Posta per te dove hanno incontrato Elena, una giovane mamma che ha perso da poco il ...