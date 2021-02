Japan Airlines paga la cure in caso di contagio da Covid-19 (Di sabato 6 febbraio 2021) Rimborso cure e quarantena da parte di Japan Airlines in caso di contagio da Covid-19. I dettagli. ROMA – Rimborso di cure e quarantena in caso di contagio da Covid-19 da parte di Japan Airlines. La compagnia giapponese per cercare di ripartire ha deciso di dare la possibilità a tutti i passeggeri dei voli internazionali di avere una protezione in caso di positività al coronavirus durante il viaggio all’estero. Si tratta di un’offerta, al momento, a tempo. La proposta è valida fino al 30 giugno 2021 e interesserà tutti i passeggeri che risultano positivi fuori dai confini nazionali ed entro 31 giorni dalla partenza. Una proposta che presto potrebbe essere attuata ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Rimborsoe quarantena da parte diindida-19. I dettagli. ROMA – Rimborso die quarantena indida-19 da parte di. La compagnia giapponese per cercare di ripartire ha deciso di dare la possibilità a tutti i passeggeri dei voli internazionali di avere una protezione indi positività al coronavirus durante il viaggio all’estero. Si tratta di un’offerta, al momento, a tempo. La proposta è valida fino al 30 giugno 2021 e interesserà tutti i passeggeri che risultano positivi fuori dai confini nazionali ed entro 31 giorni dalla partenza. Una proposta che presto potrebbe essere attuata ...

Agenzia_Ansa : Japan Airlines, cure pagate in caso di contagio con #Covid #ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Japan Airlines, cure pagate in caso di contagio con #Covid #ANSA - genovesergio76 : Covid: Japan Airlines, cure pagate in caso di contagio - Asia - ANSA - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Japan Airlines, cure pagate in caso di contagio #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Japan Airlines, cure pagate in caso di contagio #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Japan Airlines Ultime Notizie Roma del 06 - 02 - 2021 ore 12:10

...tredicenne di Cuneo ha salvato un coetaneo della provincia di Varese così come riporta l'agenzia a Torniamo a parlare di compiti passeggeri che utilizzano i voli internazionali della Japan Airlines ...

Genoa - Napoli, la probabile formazione azzurra. Torna Petagna in attacco

Gattuso non vuole rischiare Napoli in ansia, effettuati nuovi tamponi nella notte CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Covid: Japan Airlines, cure pagate in caso di contagio

Covid: Japan Airlines, cure pagate in caso di contagio ANSA Nuova Europa Covid: Japan Airlines, cure pagate in caso di contagio

passeggeri che utilizzano i voli internazionali della Japan Airlines (Jal) avranno i costi della quarantena e delle cure mediche rimborsate nel caso dovessero contrarre il Covid durante il viaggio all ...

Covid e viaggi, Japan Airlines lancia servizio per incentivare i passeggeri

Torneremo a viaggiare presto. Questa almeno è la speranza di noi viaggiatori e di tutte le compagnie aeree mondiali, che devo cercare di risalire la china in qualche modo. Un’idea interessante arriva ...

...tredicenne di Cuneo ha salvato un coetaneo della provincia di Varese così come riporta l'agenzia a Torniamo a parlare di compiti passeggeri che utilizzano i voli internazionali della...Gattuso non vuole rischiare Napoli in ansia, effettuati nuovi tamponi nella notte CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Covid:, cure pagate in caso di contagiopasseggeri che utilizzano i voli internazionali della Japan Airlines (Jal) avranno i costi della quarantena e delle cure mediche rimborsate nel caso dovessero contrarre il Covid durante il viaggio all ...Torneremo a viaggiare presto. Questa almeno è la speranza di noi viaggiatori e di tutte le compagnie aeree mondiali, che devo cercare di risalire la china in qualche modo. Un’idea interessante arriva ...