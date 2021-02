Italiano: “Vittorie e prestazione importantissime. Lavoriamo per non perdere certezze” (Di sabato 6 febbraio 2021) Impresa dello Spezia a Reggio Emilia, che espugna il Mapei Stadium per 2-1. Il tecnico degli spezzini, Vincenzo Italiano ha così commentato la prestazione ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “Volevamo cercare di togliere certezze al Sassuolo pressando per tutto l’arco della partita, ci siamo riusciti. E’ una vittoria importante per noi: ci sono momenti nei quali ci smarriamo e momenti come oggi. Sono 3 punti importantissimi abbinati a una prestazione convincente. Il pericolo più grande è perdere certezze. Cerchiamo di lavorare per evitare questo perché 3 o 4 sconfitte possono minare il morale. Se dopo un momento negativo diamo questi colpi di coda significa che ne abbiamo le capacità e che rispetto alla partita d’andata, che finì 4-1, abbiamo mostrato una crescita. Sono ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Impresa dello Spezia a Reggio Emilia, che espugna il Mapei Stadium per 2-1. Il tecnico degli spezzini, Vincenzoha così commentato laai microfoni di Sky Sport al termine del match: “Volevamo cercare di togliereal Sassuolo pressando per tutto l’arco della partita, ci siamo riusciti. E’ una vittoria importante per noi: ci sono momenti nei quali ci smarriamo e momenti come oggi. Sono 3 punti importantissimi abbinati a unaconvincente. Il pericolo più grande è. Cerchiamo di lavorare per evitare questo perché 3 o 4 sconfitte possono minare il morale. Se dopo un momento negativo diamo questi colpi di coda significa che ne abbiamo le capacità e che rispetto alla partita d’andata, che finì 4-1, abbiamo mostrato una crescita. Sono ...

