Italiano: 'Tre punti pesanti, il mio Spezia cresce' (Di sabato 6 febbraio 2021) REGGIO EMILIA - Vittoria di platino per lo Spezia , che rimonta il Sassuolo e vince 2 - 1 a Reggio Emilia per tre punti importantissimi in chiave salvezza . " Siamo riusciti a togliere certezze al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021) REGGIO EMILIA - Vittoria di platino per lo, che rimonta il Sassuolo e vince 2 - 1 a Reggio Emilia per treimportantissimi in chiave salvezza . " Siamo riusciti a togliere certezze al ...

ZZiliani : È da tre anni in Italia e non spiccica una parola di italiano, però 'CI ASPECTA'. Col suo italiano PERFECTO. Magari… - trash_italiano : Comunque ho incontrato Gianni Morandi per caso, tipo tre anni fa, in un ristorante a Genova. Me lo son ritrovato ac… - sportli26181512 : Italiano: 'Tre punti pesanti, il mio #Spezia cresce': Il tecnico gongola: 'Siamo riusciti a togliere certezze al Sa… - Alemilanista86 : RT @tonyvaipiano: E Vincenzo Italiano sbanca anche Reggio Emilia, allenatore pazzesco che con una rosa ridicola fa un calcio davvero piacev… - eImudo : RT @tonyvaipiano: E Vincenzo Italiano sbanca anche Reggio Emilia, allenatore pazzesco che con una rosa ridicola fa un calcio davvero piacev… -