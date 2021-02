Italia batte la Spagna e va in finale ATP Cup con la Russia (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - È Italia-Russia la finale di ATP Cup domenica a Melbourne. Gli azzurri hanno superato 3-0 la Spagna con Fabio Fognini che ha battuto Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-4 e Matteo Berrettini che ha superato Roberto Bautista Agut in due set col punteggio di 6-3 7-5. Nell'altra semifinale i russi hanno eliminato la Germania, con Daniil Medvedev che ha superato 3-6 6-3 7-5 Alexander Zverev e Andrey Rublev che ha vinto 3-6 6-1 6-2 contro Jan-Lennard Struff. Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Èladi ATP Cup domenica a Melbourne. Gli azzurri hanno superato 3-0 lacon Fabio Fognini che ha battuto Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-4 e Matteo Berrettini che ha superato Roberto Bautista Agut in due set col punteggio di 6-3 7-5. Nell'altra semii russi hanno eliminato la Germania, con Daniil Medvedev che ha superato 3-6 6-3 7-5 Alexander Zverev e Andrey Rublev che ha vinto 3-6 6-1 6-2 contro Jan-Lennard Struff.

