Isola dei Famosi 2021, spunta il nome di Andreas Muller come inviato, resiste l’ipotesi Zorzi opinionista (Di sabato 6 febbraio 2021) Per la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 c’è da attendere ancora: la prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda giovedì 11 marzo nella prima serata di Canale 5 ma ad oggi ci sarebbero ancora alcuni tasselli mancanti. Isola dei Famosi 2021, le nuove indiscrezioni Tra le certezze della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 6 febbraio 2021) Per la prima puntata de L’deic’è da attendere ancora: la prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda giovedì 11 marzo nella prima serata di Canale 5 ma ad oggi ci sarebbero ancora alcuni tasselli mancanti.dei, le nuove indiscrezioni Tra le certezze della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

VanityFairIt : In onda l'8 marzo, alla conduzione di Ilary Blasi, nel cast, Giovanni Ciacci e Paul Gascoigne. Tra gli opinionisti,… - Bettyna751 : @carolin05107782 Samantha si è avvicinata a Dayane solo perché sapeva del seguito dal Brasile che ha. È entrata dop… - domenicosabell1 : ... manco i morti, parte dal porto di civitavecchia il traghetto per l'isola, carico solito.. ... e da piazza dei m… - Antonel67006091 : @cumdivido Si l'isola dei famosi e ,di Pier della pantomima fake quando finisce - AlexAng68052367 : RT @rainbow20202020: Sto recuperando i video di stamattina e continuo a non capire perché Stefania abbia usato la motivazione delle pulizie… -