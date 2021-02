Irresponsabile giocare con la politica e lasciare un Paese senza governo (Di sabato 6 febbraio 2021) Comunque finisca la crisi volutamente premeditata e provocata da Matteo Renzi, i fatti accaduti in questi giorni hanno dimostrato quanto possa essere distruttivo il delirio di onnipotenza di un personaggio al cui seguito, marcia compatto uno sparuto numero di persone incapaci di vedere nel loro capo la presunzione che ne è la principale caratteristica. Dopo aver tentato di far fuori il PD, convinto che un buon numero di parlamentari l’avrebbe seguito, dopo la sconfitta nel referendum da lui proposto e la promessa di sparire dall’ambito politico, subito disattesa, l’oblio aveva parzialmente steso il suo mantello sul personaggio. Ma il conferenziere internazionale senza la conoscenza di una lingua straniera se non in modo maccheronico, ha dato scacco matto al governo, perché la mossa, apparentemente vincente secondo la sua lettura, lo avrebbe potuto ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 febbraio 2021) Comunque finisca la crisi volutamente premeditata e provocata da Matteo Renzi, i fatti accaduti in questi giorni hanno dimostrato quanto possa essere distruttivo il delirio di onnipotenza di un personaggio al cui seguito, marcia compatto uno sparuto numero di persone incapaci di vedere nel loro capo la presunzione che ne è la principale caratteristica. Dopo aver tentato di far fuori il PD, convinto che un buon numero di parlamentari l’avrebbe seguito, dopo la sconfitta nel referendum da lui proposto e la promessa di sparire dall’ambito politico, subito disattesa, l’oblio aveva parzialmente steso il suo mantello sul personaggio. Ma il conferenziere internazionalela conoscenza di una lingua straniera se non in modo maccheronico, ha dato scacco matto al, perché la mossa, apparentemente vincente secondo la sua lettura, lo avrebbe potuto ...

