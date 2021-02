(Di sabato 6 febbraio 2021) Teheran, 6 feb. (Adnkronos/Aki) – La finestra per il ritorno degli Usasul programmaiano non resterà aperta a lungo. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad, sollecitando l’Amministrazionead agire rapidamente. “Ilstringe per gli americani, sia a causa della legge del Parlamento che dell’atmosfera elettorale che seguirà il capodannoiano”, ha dichiaratoin un’intervista al quotidiano ‘Hamshahri’., riferendosi alle elezioni presidenziali di giugno e alla legge che obbliga il governo a fermare le ispezioni dell’Aiea se le sanzioni statunitensi non dovessero essere allentate entro il 21 febbraio.“Più l’America procrastina, più sembrerà che l’Amministrazione ...

TV7Benevento : Iran: Zarif a Biden, 'Usa tornino nell'accordo nucleare, tempo stringe'... - RadioItaliaIRIB : Iran, Zarif: gli Usa devono rispettare loro obblighi internazionali - MaurizioAsprino : RT @OsservatorioRus: Il recente tour istituzionale del Ministro degli Esteri iraniano Zarif nel #Caucaso meridionale ha avuto il chiaro int… - zazoomblog : Iran Zarif spera nel ritorno degli Usa al trattato nucleare - #Zarif #spera #ritorno #degli -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Zarif

Agenzia ANSA

Tra l'altro in quell'occasione, e dopo la reazione severa dell'al pressing degli E3, il ministro degli Esteri, Javad, e altre figure istituzionali iraniane hanno invitato l'Italia a ......con qualche pedina detenuta in, uno dei diversi ricercatori con doppia nazionalità rinchiusi nelle prigioni con questo obiettivo". Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad, ...Teheran, 6 feb. (Adnkronos/Aki) - La finestra per il ritorno degli Usa nell'accordo sul programma nucleare iraniano non resterà aperta a lungo. Lo ha ...(ANSA) – TEHERAN, 06 FEB – Ad un certo punto "sarà chiaro che il presidente Usa Joe Biden non intende sbarazzarsi dell’eredità fallimentare dell’ex presidente Donald Trump. Più gli americani rinviano ...