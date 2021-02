Iran: ritorno Usa nel Jcpoa, Blinken esplora strategie con partner europei (Di sabato 6 febbraio 2021) Washington, 6 feb. (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha iniziato a tracciare una strategia per il possibile ritorno degli Usa nell’accordo sul programma nucleare Iraniano (Jcpoa), dal quale l’Amministrazione Trump si ritirò unilateralmente nel maggio 2018.Ieri sera il nuovo capo del Dipartimento di Stato ha discusso del dossier Iraniano, e di altre questioni come la pandemia, la Russia e la situazione nel Myanmar, con i suoi omologhi di Francia, Gran Bretagna e Germania, i tre Paesi europei firmatari del Jcpoa.“Abbiamo appena avuto una conversazione approfondita e importante sull’Iran per gestire insieme le sfide sulla sicurezza nucleare e regionale”, ha dichiarato su Twitter subito dopo la riunione in formato virtuale il ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) Washington, 6 feb. (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano, Antony, ha iniziato a tracciare una strategia per il possibiledegli Usa nell’accordo sul programma nucleareiano (), dal quale l’Amministrazione Trump si ritirò unilateralmente nel maggio 2018.Ieri sera il nuovo capo del Dipartimento di Stato ha discusso del dossieriano, e di altre questioni come la pandemia, la Russia e la situazione nel Myanmar, con i suoi omologhi di Francia, Gran Bretagna e Germania, i tre Paesifirmatari del.“Abbiamo appena avuto una conversazione approfondita e importante sull’per gestire insieme le sfide sulla sicurezza nucleare e regionale”, ha dichiarato su Twitter subito dopo la riunione in formato virtuale il ...

iraninitaly : ran: ambasciatore a Roma Bayat, Italia potrà dare contributo per ritorno Usa nell’accordo nucleare. - Michele00410624 : ROMA, 04 FEB 'L'Italia ha tutte carte in regola per dare il proprio contributo' per un ritorno degli Usa nell'accor… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Iran #Italia può favorire ritorno #USA a intesa sul nucleare civile irania… - RadioItaliaIRIB : Amb. Iran, Italia può favorire ritorno Usa a intesa nucleare - CorriereQ : Amb. Iran, Italia può favorire ritorno Usa a intesa nucleare -