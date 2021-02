Inter, Adani su Bobo Tv: “Sanchez fa la differenza! Barcellona, Arsenal e Manchester United lo hanno evoluto” (Di sabato 6 febbraio 2021) E' ormai divenuto un appuntamento fisso, quello dell'ex Inter, Lele Adani, che Intervenuto durante il format social "Bobo TV", sul canale "Twitch" di Christian Vieri, l'opinionista ha commentato così il successo per 2-0, ottenuto ieri sera dalla compagine di Antonio Conte, contro la Fiorentina, soffermandosi anche sulla prestazione di Alexis Sanchez."L'Inter ha gestito la partita senza mai mettere in discussione la vittoria anche quando era in parità, solo questione di tempo. Ma il giocatore che ha fatto la differenza, e gli è bastata un'ora, è stato Alexis Sanchez. Perché fa la differenza? Ha giocato nel Barcellona con Messi, Iniesta, Busquets, Xavi, Neymar, Villa, poi ha giocato nell'Arsenal con Rosicky, Ozil, poi nel ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) E' ormai divenuto un appuntamento fisso, quello dell'ex, Lele, chevenuto durante il format social "TV", sul canale "Twitch" di Christian Vieri, l'opinionista ha commentato così il successo per 2-0, ottenuto ieri sera dalla compagine di Antonio Conte, contro la Fiorentina, soffermandosi anche sulla prestazione di Alexis."L'ha gestito la partita senza mai mettere in discussione la vittoria anche quando era in parità, solo questione di tempo. Ma il giocatore che ha fatto la differenza, e gli è bastata un'ora, è stato Alexis. Perché fa la differenza? Ha giocato nelcon Messi, Iniesta, Busquets, Xavi, Neymar, Villa, poi ha giocato nell'con Rosicky, Ozil, poi nel ...

