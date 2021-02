Incompatibilità con lavoro di insegnante, stessa disciplina anche per i precari? (Di sabato 6 febbraio 2021) Una interessantissima sentenza della Corte dei Conti interviene sulla questione dell'autorizzazione a svolgere diversa attività quando si è impiegati con contratto a tempo determinato ed orario part time nella scuola. Si tratta una delle poche pronunce che evidenziano come non vi debba essere alcun automatismo nell'equiparare il regime dell'Incompatibilità e contestuale richiesta d'autorizzazione a svolgere altra attività tra il personale a tempo determinato ed indeterminato, quando a dire il vero ad oggi si tende ad applicare ad entrambe le casistiche, anche a causa di un contesto normativo tutt'altro che chiaro, lo stesso regime pur essendo contesti contrattuali diversi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 febbraio 2021) Una interessantissima sentenza della Corte dei Conti interviene sulla questione dell'autorizzazione a svolgere diversa attività quando si è impiegati con contratto a tempo determinato ed orario part time nella scuola. Si tratta una delle poche pronunce che evidenziano come non vi debba essere alcun automatismo nell'equiparare il regime dell'e contestuale richiesta d'autorizzazione a svolgere altra attività tra il personale a tempo determinato ed indeterminato, quando a dire il vero ad oggi si tende ad applicare ad entrambe le casistiche,a causa di un contesto normativo tutt'altro che chiaro, lo stesso regime pur essendo contesti contrattuali diversi. L'articolo .

brunotortorell1 : RT @valy_s: #LEU “NO a #GovernoDraghi per incompatibilità con #Salvini” NIENTE SPERANZA ???? - SemperAdamantes : RT @valy_s: #LEU “NO a #GovernoDraghi per incompatibilità con #Salvini” NIENTE SPERANZA ???? - elena1962mar1 : RT @valy_s: #LEU “NO a #GovernoDraghi per incompatibilità con #Salvini” NIENTE SPERANZA ???? - gabrillasarti2 : RT @valy_s: #LEU “NO a #GovernoDraghi per incompatibilità con #Salvini” NIENTE SPERANZA ???? - TommasoCurzio : RT @valy_s: #LEU “NO a #GovernoDraghi per incompatibilità con #Salvini” NIENTE SPERANZA ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Incompatibilità con 'Libri liberi', opportunità per giovani in tempi di Covid - 19

Questo impegno è coordinabile con il lavoro e l' università , nessuna incompatibilità, serve solo organizzazione degli orari. "L' invito che faccio - conclude l'assessore Cisternino - è quello di ...

Governo, Draghi punta a un esecutivo di tecnici. Mossa anti - veti: nessuna scadenza. Il Pd: Lega incompatibile

E di fronte al forte maldipancia di Pd e Leu, corsi a dirgli che con Matteo Salvini 'esiste incompatibilità, non è possibile governare insieme', ha promesso 'una sintesi'. E ha aggiunto, mostrandosi ...

Professione avvocato e l'incompatibilità dell'esercizio Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Questo impegno è coordinabileil lavoro e l' università , nessuna, serve solo organizzazione degli orari. "L' invito che faccio - conclude l'assessore Cisternino - è quello di ...E di fronte al forte maldipancia di Pd e Leu, corsi a dirgli cheMatteo Salvini 'esiste, non è possibile governare insieme', ha promesso 'una sintesi'. E ha aggiunto, mostrandosi ...