Incidente sull’A3 | muore un 21enne

(Di sabato 6 febbraio 2021) Un morto e quattro feriti di cui uno grave. E’ il bilancio del terribilestradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla Napoli Salerno nel tratto compreso tra Angri e Nocera Inferiore. A perdere la vita un ragazzo di 21 anni, Luca Buonocore. residente a Cava de Tirreni. Le altre persone che erano in auto con lui sono rimaste ferite. Uno degli occupanti la vettura è stato intubato e trasferito d’urgenza nell’osopedale Umberto I di Nocera Inferiore. L’auto sulla quale viaggiavo i giovani, per cause ancora al vaglio degli inquirenti si è schiantata contro il guard rail scontrandosi anche con un’altra vettura. Un impatto tremendo. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia