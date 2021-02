(Di sabato 6 febbraio 2021) Inleessualipoter partecipare alle praticheive, eventi e competizioni in base 'al sesso', senza che a loro sia imposto alcun test di verifica del ...

TodayEuropa : #Attualità #Network In Spagna le trans potrebbero presto competere nello sport nella categoria del genere registrato - Surfiniae : Cambiare sesso senza psicologi né certificati medici: la Spagna verso la “legge Trans” - napolista : La rivolta degli atleti trans in Spagna La legge spagnola confligge coi regolamenti CIO: un trans che può gareggia… - andrewsword2 : RT @andrewsword2: #DailyAndro Qui devo commissionare un sondaggio alla Unione Sondaggi Intelligenti perché Dappi diceva che mediamente le d… - andrewsword2 : #DailyAndro Qui devo commissionare un sondaggio alla Unione Sondaggi Intelligenti perché Dappi diceva che mediament… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna trans

EuropaToday

Di fatto, potrebbe accadere che una donnavenga proclamata campionessa diin uno sport, ma che le venga vietato di partecipare a competizioni internazionali, dove l'obiettivo è la ..."Ad esempio un'impresa di Vigevano che esporta merce verso il Regno Unito e, oggi scopre di ...governo Johnson ha avviato formalmente il processo di adesione all'accordo di libero scambio-...Sta facendo discutere i movimenti femministi e sta facendo litigare Unidas Podemos e i Socialisti di Pedro Sánchez ...La legge spagnola confligge coi regolamenti CIO: un trans che può gareggiare (e vincere) in Spagna tra le donne non è "donna" per il Cio ...