In Libia l'Onu ha fatto male i calcoli (forse). Il rischio instabilità (Di sabato 6 febbraio 2021) La delegata facente funzione del'Onu, Stephanie Williams, ha lavorato – fin dalla composizione dei 75 membri del collegio elettivo per il Dialogo libico – per creare l'asse Agila Saleh e Fathi Bashaga alla guida dell'autorità esecutiva. Ma il presidente del parlamento HoR e il ministro degli Interni hanno perso: non saranno loro a ricoprire il ruolo di presidente e premier ad interim, fino alle elezioni convocata per il 24 dicembre. Chiaro che questo mette in netta difficoltà l'Onu, che va detto si è mosso sotto buoni propositi e pensando con franchezza che il ticket potesse risolvere la situazione in Libia. L'errore di calcolo c'è stato nella valutazione del ruolo di Khalifa Haftar. Il capo miliziano ribelle, all'inizio escluso dal processo di negoziato, è invece rientrato prepotentemente in gioco quando ha concesso la formazione del ...

