In Italia superati i 90 mila morti per covid ma tornano allegramente gli assembramenti (Di sabato 6 febbraio 2021) La situazione non è buona e vedere gli assembramenti dei 'forzati' dello shopping e della movida non fa certo bene: in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.442 nuovi casi di coronavirus a ...

