In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Febbraio: Salvini s'imbarca e il Pd se lo piglia. Il bacio della morte, Orlando: "È diventato europeista" (Di domenica 7 febbraio 2021) la crisi – Nuovo governo, imbarcati tutti Il Pd ora scende dalla Sea Watch e trangugia Salvini: "È cambiato" Coro di sì – I Dem accettano la Lega e aggirano gli imbarazzi: "Se si scoprono europeisti facciamo come col figliol prodigo" di Lorenzo Giarelli Nuovo Devoto-Draghi di Marco Travaglio Ammucchiata. Classica definizione per un governo che mettesse insieme destra, centro e sinistra, europeisti e antieuropeisti, flat tax e patrimoniale, porti chiusi e aperti, un nove volte prescritto e gli abolitori della prescrizione, un corruttore seriale e gli autori della Spazzacorrotti, un frodatore fiscale e i fautori delle manette agli evasori, propugnatori dei sussidi e La crisi – Fine primo giro Grillo dice sì a Draghi e lo avverte: "Attento a Renzi che frega tutti" Ha dovuto cedere alla sobrietà della ...

