In alto i profili

CREARE UN MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA Fondere in un MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA gli attuali ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi.Nominare ministra/o un persona di alto profilo scientifico e di visioni ENERGIA AL MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA Dare la competenza della politica energetica al nuovo MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA o almeno all'eventuale superstite Ministero dell'ambiente. Come è in Francia, Svizzera e altri paesi. MENO IMPOSTA ALLE SOCIETÀ BENEFIT Ridurre alle "società benefit" e a quelle che lo diventino l'imposta sul reddito d'impresa dall'attuale 24% (ora uguale per tutte le imprese) alle– al 20% per grandi "società benefit, es. con più di 5 milioni di fatturato) – al 15% per "PME ...

