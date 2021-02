Impennata dei contagi | scatta la Zona Rossa | il Presidente della Regione sta per firmare

Leggi su howtodofor

(Di sabato 6 febbraio 2021) La decisione di chiudere le scuole superiore è stata evidenziata nell’ordinanza dal Gruppo tecnico scientifico regionale (Gtsr), che ha sottolineato come l’aumento dei casi sia legato all’aumentata mobilità dovuta alla riapertura delle scuole e di comportamenti che non garantiscono il corretto distanziamento sociale. Grazie ai dati dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, è ingialla. La diffusione delle varianti del coronavirus, però, preoccupa politica e sanità: il, ha quindi firmato un’ordinanza che da sabato 6 febbraio mette in lockdown (per via dell’Rt dio superiore alla media) i comuni di: Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria. Oltre ai tre Comuni in lockdown e ai due monitorati dalle autorità sanitarie territoriali, ...