Il vaccino russo Sputnik V | cos’è e come funziona

(Di sabato 6 febbraio 2021) I contatti fra l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, e l’Istituto di epidemiologia e microbiologia Gamaleya di Mosca, sono avviati. Le pressioni politiche, ultima quella della neoassessora al Welfare della regione Lombardia Letizia Moratti o del responsabile della Sanità laziale Alessio D’Amato, stanno facendo il resto. Sui tempi è precoce esprimersi anche se finalmente, da un paio di giorni, del vaccino russo se ne sa un po’ di più. Su The Lancet, infatti, una delle riviste mediche più prestigiose del mondo, sono apparsi i risultati preliminari di un’analisi ad interim dei trial clinici di fase 3 del preparato, già utilizzato in diversi paesi del mondo, dall’Ungheria all’Iran fino al Venezuela.

Il virologo: "Chi aveva avanzato dubbi e riserve è rimasto con un palmo di naso" "I dati pubblicati sul vaccino anti - Covid russo Sputnik mostrano risultati straordinari. Chi aveva avanzato dubbi e riserve è rimasto con un palmo di naso. I dati sono interessanti anche per gli scenari che aprono, ci ... Il preparato, a doppio vettore virale, è adesso nelle mire di molti amministratori e politici che premono per un'approvazione rapida: risultati, e qualche dubbio, sullo studio pubblicato da Lancet ...