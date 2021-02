Il traffico dei farmaci anti Covid cinesi: sequestrati 121mila medicinali illegali (Di sabato 6 febbraio 2021) I prodotti, venduti sottobanco da associazioni e supermarket etnici, sono privi di autorizzazione e valutazione sulla validità terapeutica e sull'assenza di effetti collaterali Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 6 febbraio 2021) I prodotti, venduti sottobanco da associazioni e supermarket etnici, sono privi di autorizzazione e valutazione sulla validità terapeutica e sull'assenza di effetti collaterali

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - mattinodipadova : Nessuna modifica alla viabilità sulle strade verso i laghetti. Si rischia l’ennesima mattanza. E quest’anno c’è anc… - annabelladellac : Il traffico dei farmaci anti Covid cinesi: sequestrati 121mila medicinali illegali - Il Secolo XIX ....#Cina - VAIstradeanas : 11:53 #SS7 Traffico da Bivio Per Ciampino/Innesto Ss217 Via Dei Laghi a Frattocchie/Innesto Ss207 Nettunense.Velocità:10Km/h - Elisa_Buzz : RT @ValerioMinnella: #NoTav Il prof Crozet per Corte dei Conti EU “La galleria Lione-Torino è un tipico esempio di manipolazione del calcol… -