Il traffico dei farmaci anti Covid cinesi: sequestrati 121mila medicinali illegali (Di sabato 6 febbraio 2021) I prodotti, venduti sottobanco da associazioni e supermarket etnici, sono privi di autorizzazione e valutazione sulla validità terapeutica e sull'assenza di effetti collaterali Leggi su lastampa (Di sabato 6 febbraio 2021) I prodotti, venduti sottobanco da associazioni e supermarket etnici, sono privi di autorizzazione e valutazione sulla validità terapeutica e sull'assenza di effetti collaterali

Ultime Notizie dalla rete : traffico dei 100 mila visualizzazioni in 2 mesi per il Fitwalking del Cuore 'virtuale': i vincitori del contest fotografico

... ha ottenuto risultati oltre le più rosee aspettative, generando un "traffico" social di oltre 100 ... mentre su Instagram un team di esperti ha valutato originalità, atmosfera e impegno dei concorrenti.

Taranto, terzo arresto per traffico droga e cellulari nel carcere

L'uomo è ritenuto la 'mente' dell'illecito traffico e il destinatario finale della droga e dei telefoni cellulari. L'agente di polizia penitenziaria fu sorpreso dai poliziotti appena fuori l'...

Autostrade liguri, le previsioni del traffico di sabato 6 febbraio Il Secolo XIX COVID/66 CASI A MANDELLO:

MANDELLO DEL LARIO - Negli ultimi giorni si è ancor più innalzata la curva dei contagi in Mandello. Dai 44 casi di minimo raggiunti nelle scorse settimane, sono 66 gli attualmente positivi a Mandello, ...

Roma, folla sul mare di Ostia e sulla Colombo per il primo weekend «giallo»

Piene le spiagge, nonostante il forte vento e il lungomare, anche per la presenza dei i bambini in maschera per il Carnevale. Strapieni gli stabilimenti, i ristoranti e i bar ...

