Il toccante saluto degli ex concorrenti del GF VIP 5 a Dayane Mello e le sue parole fortissime

E' stato sicuramente uno dei momenti più forti emotivamente parlando, della puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP 5. I concorrenti usciti dalla casa hanno deciso di dare un abbraccio, anche se solo da lontano, a Dayane Mello e ieri sera li abbiamo visti tutti in passerella, stretti nel dolore della brasiliana. Da Mario Ermito passando per Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Matilde Brandi…Erano tutti vicini a Dayane Mello in questo drammatico momento che sta vivendo. Poche parole, perchè in quel momento non servivano, c'era solo bisogno di uno sguardo, quello che ha dato una carezza anche da lontano a Dayane. E lei ha ringraziato tutti, facendo un discorso molto profondo che ha toccato il pubblico a casa, davanti alla tv che non si è perso le sue ...

teteteddybear_ : RT @Ruby_Rubina3: Bello e toccante il saluto degli ex concorrenti .... ma non c'è più nulla che possa tenere in piedi questo teatro. La m… - Ruby_Rubina3 : Bello e toccante il saluto degli ex concorrenti .... ma non c'è più nulla che possa tenere in piedi questo teatro.… - ZengaGfvip : L’ultimo saluto molto toccante a Lucas da parte di tutti i concorrenti del @GrandeFratello #GFVIP #GFVip #gfvip - PulitiElena : RT @fanpage: L'ultimo toccante saluto al piccolo Pietro. I genitori sono distrutti dal dolore - cafifal : RT @fanpage: L'ultimo toccante saluto al piccolo Pietro. I genitori sono distrutti dal dolore -