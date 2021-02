Il Segreto | anticipazioni spagnole | il calvario di Marta

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il, prima del gran finale, catalizzerà l'attenzione del pubblico italiano con una storyline davvero appassionante e ricca di sorprendenti colpi di scena, come rivelano le. Abbiamo assistito nel corso delle ultime puntate all'annuncio da parte di Ramon edella gravidanza della giovane e la famiglia Solozabal ha festeggiato con gioia l'arrivo di un altro nipotino dopo quello che Rosa e Adolfo si apprestano a dare ai propri cari. Tuttavia, questo quadro apparentemente idilliaco presto verrà squarciato da una terribile e inaspettata verità che sconvolgerà lo stesso Adolfo, ma non solo. Il De Los Visos, infatti, è apparso immediatamente turbato quando ha saputo della gravidanza di Rosa e, pur rallegrandosi davanti a tutti con la coppia, presto cercherà un confronto necessario con la ...

Teleblogmag : Raimundo rischia due volte la vita mentre Pablo si unisce alla setta. #ilsegreto Iscriviti al nostro canale Telegr… - infoitcultura : Che Dio Ci Aiuti 6, anticipazioni puntata 11 febbraio: un segreto del passato di Suor Angela - annakiara119 : RT @MenoTele: 12 anni che esistono le anticipazioni, prima le davano addirittura su Witty. Ora che c'è da accusare Aurora diventano segreto… - MenoTele : 12 anni che esistono le anticipazioni, prima le davano addirittura su Witty. Ora che c'è da accusare Aurora diventa… - redazionetvsoap : #IlSegreto La mammina sta giocando col fuoco e dice cosa che non dovrebbe... Ecco le #anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

Tv Sorrisi e Canzoni

Freedom 5 febbraio, stasera in tv:Nel nuovo episodio del Museo dell'Impossibile, ...Francia? Il mitico tesoro dei Catari? O addirittura il Santo Graal? C'è chi parla di un antico...Attivati a solo 1,99' al mese per sempre anziché 5,99' ! Cosa include: Ogni giorno, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta ...Il Segreto, il grave malore di Raimundo (anticipazioni). Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!I prossimi episodi di Beautiful vedranno il ritorno di Thomas. Il ragazzo si è salvato e come rivelano le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 7 al 13 febbraio, si pre ...