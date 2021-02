Il ritorno di Beppe Grillo alla guida del M5s nel momento più difficile: come è cambiato e perché resta lui il garante della linea (Di sabato 6 febbraio 2021) Quando il Movimento è in difficoltà, Beppe Grillo interviene. Il meccanismo è rodato, ormai automatico: il comico ha fatto un passo di lato, si è praticamente ritirato dalla vita politica e ha fatto in modo di non essere più disturbato, ma quando in ballo c’è l’esistenza stessa della sua creatura, lui non può che tornare sulla scena. E’ la variabile, l’unica, in grado di ribaltare ogni linea M5s e la regola è chiara a tutti: la trattativa con Mario Draghi può partire solo se il fondatore dà il suo benestare. Se è davvero il momento della maturità (copyright Luigi Di Maio) e se il M5s dovrà rispondere all’appello del Colle con il più difficile dei Sì, il garante sarà in prima fila con i suoi. perché questo fanno i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Quando il Movimento è in difficoltà,interviene. Il meccanismo è rodato, ormai automatico: il comico ha fatto un passo di lato, si è praticamente ritirato dvita politica e ha fatto in modo di non essere più disturbato, ma quando in ballo c’è l’esistenza stessasua creatura, lui non può che tornare sulla scena. E’ la variabile, l’unica, in grado di ribaltare ogniM5s e la regola è chiara a tutti: la trattativa con Mario Draghi può partire solo se il fondatore dà il suo benestare. Se è davvero ilmaturità (copyright Luigi Di Maio) e se il M5s dovrà rispondere all’appello del Colle con il piùdei Sì, ilsarà in prima fila con i suoi.questo fanno i ...

fattoquotidiano : Il ritorno di Beppe Grillo alla guida del M5s nel momento più difficile: come è cambiato e perché resta lui il gara… - generacomplotti : RT @algida74: @YouHaveHippies @Emanuel40114038 @ferrazza qui ci saremmo come date, ma: - algida74 : @YouHaveHippies @Emanuel40114038 @ferrazza qui ci saremmo come date, ma: - ceaud : RT @_Vivi2013: Io amo la mia casa perché è bella e silenziosa e forte. Sembra d’aver qui nella casa un’altra casa, d’ombra, e nella vita… - Stefy_61 : RT @RhoWalter: Affinché il #M5S torni ad essere il partito del 33% è necessario, per i poveri e gli onesti, per i “delusi” un bel ripasso,… -