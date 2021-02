Il Pd incalza Salvini | se è diventato europeista abbandoni Orban

(Di sabato 6 febbraio 2021) L'attacco di Alberto Losacco diretto a Matteodopo la sua conversione in seguito all'incontro con Mario Draghi. Se il suo cambiamento di posizione fosse sincero e non strumentale, forse ...

Mario056F : RT @globalistIT: - bnegri1 : RT @globalistIT: - CaressaGiovanni : Il Pd incalza Salv1n1: se è diventato europeista abbandoni Orban - Moixus1970 : RT @globalistIT: - ClemensDaniela : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : incalza Salvini

Globalist.it

'Non c'è dubbio che è una novità:ha dato ragione al Pd, non ci siamo scostati noi. Si apre ... Meloni ribadisce il no di FdI, Tajani la: 'Faccia un passo in più'.La giornalista però loe mette in luce le contraddizioni che emergono dalle sue dichiarazioni. Nello studio di La 7 la tensione è palpabile , ecerca di prendere tempo prima di ...Martedì mattina Matteo Salvini avrà sul tavolo un “dossier Sicilia”. Da utilizzare, con cura, nel nuovo governo di Mario Draghi. «Da quando abbiamo capito che si stava tessendo una rete con il preside ...Salvini cita l’esempio Parri, il cui incarico durò sei mesi. E il Pd incalza: «Cosa farà per i migranti con la Lega all’esecutivo?» ...