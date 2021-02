Il nuovo singolo, "Amarsi è un miracolo". Ritorna Alberto Urso (Di sabato 6 febbraio 2021) Un anno fa proprio in questi giorni era uno degli artisti più attesi del 70esimo Festival di Sanremo : la straordinaria e smagliante vittoria ad Amici , il successo del suo primo album , lo straripante... Leggi su feedpress.me (Di sabato 6 febbraio 2021) Un anno fa proprio in questi giorni era uno degli artisti più attesi del 70esimo Festival di Sanremo : la straordinaria e smagliante vittoria ad Amici , il successo del suo primo album , lo straripante...

ligabue : #MiCiPuliscoIlCuore è il nuovo singolo estratto dall'album '7', da mezzanotte in radio e domani alle 10.00 su YouTu… - RadioAirplay_it : #Everest è il nuovo, atteso singolo di @alessiobernabei in tutte le radio da domani 5 febbraio! #NewSingle #OnAir… - WARNERMUSICIT : Mood of the day: Lo-Lo-Lo-Lo-Lo-LOCO! ???? Anche voi come noi siete pazzi per il nuovo singolo di @Anitta? ????… - matte051 : A me non piace questo nuovo singolo dei TheKolors. #Amici20 - giorgiansa : 'C'è bisogno di credere', il nuovo singolo di Massimo Di Cataldo. Canta la necessità di ritrovare sorrisi e abbracc… -