Il nuovo National Security Council secondo Biden Ecco le novità

Leggi su formiche

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il(Nsc) è l’organismo che sin dal 1947 assiste il Presidente degli Stati Uniti d’America (Potus) in materia di sicurezza nazionale. L’Nsc è un organo collegiale alle dirette dipendenze del Potus, al quale riferisce per il tramite della figura delAdvisor (Nsa). È consuetudine che ad inizio mandato ogni presidente pubblichi una serie di memorandum che vanno a determinare la strategia generale del, nonché l’organizzazione interna dei suoi lavori. In data 4 febbraio il presidente Joe, a sole due settimane del suo insediamento, ha firmato due memorandum. Il primo si occupa di definire la visione strategica che dovrà guidare l’operato del Nsc (“Memorandum on ...