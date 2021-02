Il Museo Nazionale del Cinema di Torino riapre le porte ai visitatori (Di sabato 6 febbraio 2021) Insieme alla timida riapertura dei musei, arriva un’ottima notizia per gli appassionati di Cinema. Dal 10 febbraio il Museo Nazionale del Cinema della Mole Antonelliana aprirà nuovamente le sue porte. Per il momento sarà possibile visitarlo solamente nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00. Questo orario d’apertura sarà mantenuto fino al 5 marzo, con la speranza che i numeri della pandemia migliorino e si possa tornare poi alla normalità. Il Presidente del prestigioso Museo di Torino Enzo Ghigo ha commentato, così, la lieta notizia: “ Questa apertura del Museo è importante non solo per gli appassionati di Cinema, ma per tutto il pubblico. Non nascondo che è un sacrificio economico che il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Insieme alla timida riapertura dei musei, arriva un’ottima notizia per gli appassionati di. Dal 10 febbraio ildeldella Mole Antonelliana aprirà nuovamente le sue. Per il momento sarà possibile visitarlo solamente nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00. Questo orario d’apertura sarà mantenuto fino al 5 marzo, con la speranza che i numeri della pandemia migliorino e si possa tornare poi alla normalità. Il Presidente del prestigiosodiEnzo Ghigo ha commentato, così, la lieta notizia: “ Questa apertura delè importante non solo per gli appassionati di, ma per tutto il pubblico. Non nascondo che è un sacrificio economico che il ...

1blec : @aGuestinVenice Buongiorno, mi chiamo Daniele e ho spero ancora un vecchio amico a Cavarzere. Marco è il suo nome.… - OnlyPopPlease1 : RT @museocinema: Il 10 febbraio riapre il Museo Nazionale del Cinema ?? “Questa apertura del museo è importante non solo per gli appassiona… - ResiStefano : RT @museocinema: Il 10 febbraio riapre il Museo Nazionale del Cinema ?? “Questa apertura del museo è importante non solo per gli appassiona… - MessinaMarco : Edoardo De Angelis, Regista cinematografico Flaminia Gennari Sartori, Direttrice Gallerie Nazionali Barberini Corsi… - roematte : RT @GenovaEventi: Ecco come sarà il MEI - Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana?? Sono partiti i lavori alla Commenda di PRE per la rea… -