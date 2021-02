“Il marito la crocchia” | la rivelazione shock su Laura Pausini

trash_italiano : Dopo Dante Alighieri pedofilo, dopo la N Word, Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: 'ha un ma… - njallsxlaugh : RT @trash_italiano: Dopo Dante Alighieri pedofilo, dopo la N Word, Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: 'ha un marito… - pezslaugh : RT @trash_italiano: Dopo Dante Alighieri pedofilo, dopo la N Word, Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: 'ha un marito… - infoitcultura : Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: “ha un marito che la crocchia di botte” - sangiulia18 : RT @trash_italiano: Dopo Dante Alighieri pedofilo, dopo la N Word, Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: 'ha un marito… -

Ultime Notizie dalla rete : marito crocchia

... Melania Trump insieme alha detto addio alla Casa Bianca , volando verso la loro residenza ... Bon ton anche l'acconciatura, raccolti asulla testa, bombato e un po' spettinato dietro. L'...Melania Trump, i look e labon ton dell'addio Ormai ufficialmente ex First Lady, Melania Trump lascia Washington ... Melania Trump eerano in viaggio verso la residenza di famiglia in ...Dalla casa del Grande Fratello Vip un'accusa shock al marito di Laura Pausini, ecco cosa è successo e cosa è stato detto.Un noto personaggio dello spettacolo ha dichiarato che la celebre cantante verrebbe quotidianamente picchiata dal marito Paolo Carta.