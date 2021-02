«Il Grande Gatsby» e il business dei libri liberi da copyright

(Di sabato 6 febbraio 2021) Un nuovo libro, una serie televisiva (che promette di essere inclusiva) e una versione illustrata. Il primo gennaio sono scaduti i diritti per ilclassico di Francis Scott Fitzgerald e già l'industria dell'intrattenimento è pronta a creare la sua personalissima versione del «». È già in edicola il romanzo firmato da Micheal Farris Smith che immagina la vita di Nick Carraway, il narratore del romanzo, prima di incontrare Jay. Il libro ci porta lungo le trincee e nel profondo dei tunnel della Prima Guerra Mondiale. «Nick» è un romanzo ricco di eventi. Si percorrono miglia, si esplorano città, le persone si scontrano con effetti amorevoli o letali. Il New York Times definisce l'opera di Smith «un classico suono americano, reso con sufficiente intensità che la sua iterazione del caos e della ...

Il più fascinoso dei corrotti degli anni Venti, in America, è James Gatz, per tutti Il grande Gatsby: il merito del fascino va soprattutto a Francis Scott Fitzgerald, ma anche Leonardo DiCaprio ci met ...